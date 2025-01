Torcida chega animada para acompanhar Flamengo e Volta Redonda

Os torcedores estão chegando à Arena BRB Mané Garrincha, na tarde deste sábado (25/1), para acompanharem o jogão entre Volta Redonda e Flamengo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

A família Duque veio completa ver o jogo do Flamengo. Maria de Lurdes Duque (foto abaixo), 81 anos, foi a primeira flamenguista da família, mas, mesmo morando no Rio de Janeiro, nunca tinha ido ao estádio prestigiar o time. Morando em Brasília há oito meses, aproveitou a vinda do time para ver de perto os jogadores.

“Quero ver o Arrascaeta de perto, sempre vejo pela TV”, declarou Maria.

Marcos Duque, 51, está confiante acredita em uma vitória do Flamengo por 2 x 0. Os filhos Joana e Joel acompanham a aposta do pai. “Muito animada”, disse Joana.

O casal Gustavo Costa, 31, e Fernanda Ferreira, 30, trouxe a filha Beatriz, 4, para ver o Flamengo pela primeira vez no estádio. A menina está tão empolgada que uniformizou até a boneca com o manto rubro-negro.

Theo Melazzo, com 1 ano de idade, veio acompanhar o Flamengo com os pais. Jean Felipe Melazzo, 30, carrega o filho no ombro. A família acredita que o Flamengo vai fazer três gols contra o Volta Redonda.

Estreia do elenco principal

A expectativa é de presença maciça de torcedores na Arena BRB Mané Garrincha. Afinal, a torcida estará diante do retorno do elenco principal do Rubro-Negro, que conta com Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e todos os titulares.

Além disso, a Arena BRB Mané Garrincha foi escolhida como a segunda casa do Flamengo nos últimos anos. Isso porque, até então, o estádio da capital federal foi palco de 40 vitórias, 24 empates e apenas nove derrotas do Rubro-Negro. E o número de triunfos pode aumentar ainda mais neste ano, já que o time carioca retorna a Brasília com grandes expectativas de bons resultados.