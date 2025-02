Torcida chega animada para jogão entre Vasco e Volta Redonda no ES

Na luta pela liderança do Campeonato Carioca, Vasco e Volta Redonda medem forças às 16h30 deste sábado (1°/2), em Cariacica (ES). E a torcida já começou a agitar os entornos do Estádio Municipal Kleber Andrade, na expectativa do jogão válido pela 7ª rodada do estadual. A partida é uma realização do Metrópoles Sports.

O jogão no Espírito Santo vale a liderança do Campeonato Carioca. Vasco e Volta Redonda possuem os mesmos 12 pontos, mas o time da Baixada Fluminense leva a vantagem no número de vitórias e lidera a competição, com o Cruzmaltino na cola na vice-liderança.

Fanático pelo Vasco, Bruno Pires, revelou que sempre vai ao estádio acompanhar o time quando o Cruzmaltino joga no Espírito Santo. “Toda vez que o Vasvo vem aqui, eu estou aqui. A expectativa está a melhor possível, o time convenceu até agora, espero que continue assim”, afirmou o torcedor.

Já Priscila e Thiago relataram a emoção de levar o filho, Matheus, ao estádio. “É um momento muito especial para a nossa família. Pertinho de casa, é a melhor coisa que tem. Porque a gente viaja 500, 600 Km, para acompanhar o time no Rio. Então ver o Vasco aqui perto de casa é muito legal”, contou Thiago.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte

Vasco x Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo x Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo