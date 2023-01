Torcida do Fla chama Pelé de ‘maconheiro’ em minuto de silêncio

Torcedores do Flamengo chamaram Pelé de ‘maconheiro’ pouco antes da partida contra o Audax na última quinta-feira (12), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O grito faz parte de uma música que exalta Zico, maior ídolo do clube da Gávea, e ficou ainda mais em evidência já que ocorreu durante uma homenagem ao Rei do Futebol.

O caso aconteceu quando a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) exibiu um vídeo no telão do estádio para lembrar o Rei do Futebol, que morreu em 29 de dezembro, e Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, que faleceu em 8 de janeiro. No minuto de silêncio, a música foi entoada nas arquibancadas, e gerou críticas até na imprensa internacional.

“Zico! Zico! Zico! O Pelé é maconheiro e o Maradona, cheirador”, diz o canto.

O próprio Zico, aliás, não é fã da música. Ao jornal O Globo, o ídolo rubro-negro afirmou que “sempre foi contra” o canto e revelou que já pediu “diversas vezes a chefes de torcida que encontrava para não cantar mais”.

Apesar dos pedidos, a música é popular nas arquibancadas. Ela foi criada como uma ‘adaptação’ a outro canto, popular em jogos da Seleção Brasileira, e que também provoca o argentino. Durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, os torcedores entoavam: “Mil gols, mil gols, só Pelé, Maradona cheirador”.

Em campo, os jogadores dos dois times respeitaram o minuto de silêncio. Eles ficaram perfilados no meio do campo para homenagear o Rei do Futebol e Roberto Dinamite. O Flamengo venceu a partida, por 1×0.