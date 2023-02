Torcida do Flamengo tira onda com Neto e Sormani por causa de Vini Jr

O sucesso de Vinícius Jr no futebol europeu é sempre muito festejado pela torcida do Flamengo. O garoto, nascido em São Gonçalo-RJ, é cria do Ninho do Urubu e foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros (na cotação atual, quase R$ 250 milhões), em 2017.

Mas Vini, logo quando embarcou para a Europa, parecia desacreditado por parte da mídia brasileira, e, hoje, com o moleque voando com a camisa do Real, estão surgindo áudios e vídeos de jornalistas que, na época, não apostavam um tostão furado no ex-flamenguista.

O perfil FlaResenha (@SiteResenha), com quase 160 mil seguidores no Twitter, postou nesta sexta-feira um vídeo em que os comentaristas Fábio Sormani (ex-ESPN) e Neto (TV Band) desdenhavam de Vinícius Júnior, com análises que beiram a humilhação:

Que vídeo satisfatório. Só a torcida do Flamengo sabe pic.twitter.com/V9O4E2mOfI

— Fla Resenha | Flamengo (@SiteResenha) February 24, 2023

“A gente se iludiu com Vinícius. Ele não é todo esse jogador que a gente imaginava que ele fosse…”, disparou Sormani.

“Ele não sabe nem chutar a bola, a verdade é essa”, emendou o craque Neto.

Agora que Vinícius virou um astro consagrado, todos os críticos certamente gostariam que essas análises fossem esquecidas em um arquivo morto qualquer.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!