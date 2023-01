Torcida do Mengão já se organiza para um grande “AeroFla”

Enquanto se prepara para a decisão da Supercopa do Brasil, dia 28 deste mês, em Brasília, no Mané Garrincha, a torcida do Flamengo já se mobiliza na organização do “AeroFla”.

Para quem não se lembra, trata-se de uma grande manifestação que acontecerá antes do Mundial de Clubes que será disputado no Marrocos.

Os organizadores do “AeroFla” planejam a maior festa da história do evento.Tanto na conquista das Libertadores de 2019 e 2022, quanto na derrota do torneio em 2021, a torcida rubro-negra compareceu em peso no Aeroporto do Galeão, para enviar boas energias ao clube.

O primeiro jogo do Mengão será no dia 7, contra o vencedor de Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad Casablanca, do Marrocos. A final será no dia 11 do mesmo mês.

Se tudo der certo, será um Flamengo x Real Madrid. Pela história e tradição das duas equipes, deve ser um dos maiores clássicos do futebol mundial.

