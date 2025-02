Torcida do Palmeiras deixa gambá morto próximo ao Allianz Parque

O Dérbi entre Palmeiras e Corinthians vai movimentar a noite paulista desta quinta-feira (6/2), a partir das 20h. Antes da bola rolar, a torcida Alviverde respondeu a provocação alvinegra, que deixou uma cabeça de porco nos arredores do Allianz Parque, e devolveu com um gambá morto próximo ao estádio.

Em foto publicada nas redes sociais, é possível identificar o cadáver do animal, que é considerado um mascote do torcedor do Corinthians, assim como o porco do Palmeiras, na calçada próxima ao estádio do Verdão.

No ano passado, uma cena parecida ocorreu no Brasileirão. A cabeça do animal foi arremessada no campo da Neo Química Arena enquanto Corinthians e Palmeiras jogavam. Na ocasião, o atacante Yuri Alberto precisou chutá-la para fora do gramado. Dois torcedores foram detidos, mas depois liberados.

A partida desta quinta-feira (6/2) é válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras está na terceira posição do grupo D com 11 pontos, enquanto o Corinthians lidera a chave A com 18.