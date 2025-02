Torcida esgota ingressos para reestreia de Neymar pelo Santos

Após apresentação de Neymar na última sexta-feira (31/1), o Santos registrou o atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã dessa terça-feira (4/2). O jogador, que voltou para o time da Baixada Santista após 12 anos, retorna aos gramados da Vila Belmiro nesta quarta-feira (5/2), no confronto contra o Botafogo-SP, às 21h35, pela 7º rodada do Campeonato Paulista.

Animados para presenciar o retorno do ídolo, os torcedores do Santos esgotaram os ingressos para o jogo contra o Botafogo-SP em poucas horas. O Peixe lidera o grupo B do Paulistão com 7 pontos.

Carrasco

De volta a Vila Belmiro, Neymar terá momentos de nostalgia ao enfrentar o Botafogo-SP. Foi contra a equipe do interior paulista que Neymar protagonizou um dos lances mais icônicos de sua passagem pelo clube que o revelou. No Campeonato Paulista de 2012, o atacante foi o autor de três gols na vitória do Santos por 4×1 contra a equipe.

No histórico do confronto, Santos e Botafogo-SP já se enfrentaram 101 vezes, com ampla vantagem do Alvinegro Praiano. São 62 vitórias para o time da Baixada Santista, contra apenas 17 do time do interior e 22 empates.