Torcida Fla-Itamaraju mobiliza torcedores para assistir jogo Flamengo X Palmeiras no Maracanã

Apaixonados pelo futebol e movidos por emoções, essa é uma das características que descrevem dezenas de torcedores da organizada Fla-Itamaraju.

A instituição de incentivo ao esporte, promoveu mais uma ação garantindo aos seus fiéis torcedores a oportunidade de acompanhar o time do Flamengo, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A excursão foi promovida através dos diretores da entidade Thiago Rosário, Danilo e Josemir, que mobilizaram 56 torcedores, a saída do ônibus aconteceu no período vespertino de sábado 10 de agosto de 2024, em frente ao Maroto Burguer, no bairro de Fátima.

Os notórios torcedores deixaram a cidade em grande euforia e prometeram fazer uma linda festa nas arquibancadas do Maracanã.

A torcida Fla-Itamaraju, conta com a participação ativa de aproximadamente 120 associados, sendo destaque no Extremo Sul da Bahia, promovendo diversas ações de incentivo ao esporte, a diretoria comemorou bastante mais um momento de realizações e conquistas.

Por: Fla-Itamaraju