Torres e homem que destruiu relógio de Dom João VI devem depor na CLDF

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o extremista Antônio Cláudio Alves Ferreira, que ficou conhecido por quebrar o histórico relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto, podem ser os primeiros a serem ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar os atos antidemocráticos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano na Câmara Legislativa (CLDF).

Os requerimentos, de autoria do deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL), já estão prontos e aguardam apenas o início oficial da investigação, que deve ocorrer nesta quinta-feira (2/2), para ser protocolado. Além da convocação, Joaquim pede também a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático dos dois.

Para o parlamentar, é necessário realizar essas quebras, principalmente das pessoas que estavam diretamente envolvidas nos atos, para entender qual foi a motivação. “Quero saber se há pessoas que mandaram os outros fazerem. Não quero só chamar os cabeças, como o Anderson Torres. Quero ver outras pessoas que estavam lá, mas estou vendo que estão sendo ignoradas”, destaca.

Segundo ele, Antônio Cláudio será apenas o primeiro. “É uma mensagem de que ele não vai ser o único”.

A CPIApesar dessa movimentação, membros da CPI não chegaram a um consenso sobre quem será o presidente, vice e relator da investigação. Uma nova reunião foi combinada para ocorrer nesta quinta-feira (2/2), com o objetivo de chegar a um acordo.

Para a presidência da CPI, os governistas queriam o nome do Pastor Daniel de Castro (PP). Chico Vigilante (PT) seria o vice, enquanto que a relatoria ficaria a cargo de Hermeto (MDB).

Já a oposição quer que Chico Vigilante ocupe ou a presidência ou a relatoria. Na avaliação deles, a posição de vice-presidência é meramente cartorial e não teria força na CPI.

Veja os nomes de todos os deputados que irão compor a CPI:

Pelo bloco União Democrático (PSD, União Brasil e Republicanos) – Robério Negreiros;Pelo bloco do MDB – Hermeto;Pelo bloco do PT – Chico Vigilante;Pelo bloco PSol/PSB – Fábio Felix;Pelo bloco do PL – Joaquim Roriz Neto;Pelo bloco A Força da Família (Agir, Avante, Cidadania, PP e PMN) – Jaqueline Silva e Pastor Daniel de Castro.Respectivamente, a suplência será de Martins Machado (Republicanos), Iolando (MDB), Gabriel Magno (PT), Dayse Amarílio (PSB), Roosevelt Vilela (PL), Paula Belmonte (Cidadania) e Pepa (PP).