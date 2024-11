Tour Bahia Esporte Educacional 2024 retoma atividades gratuitas em Irecê

O Tour Bahia Esporte Educacional 2024 inicia nesta semana suas atividades gratuitas em Irecê, combinando educação e esporte para beneficiar estudantes e a comunidade baiana. Organizado pela Federação Universitária Bahiana de Esportes (Fube) e apoiado pela Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia), o projeto visa promover a prática esportiva educacional e fortalecer a integração entre desportistas e a sociedade.

A programação inclui clínicas de basquete 3×3 e 1×1 nas escolas públicas, de segunda (11) a quinta-feira (14), com atividades no contraturno escolar para desenvolver habilidades, disciplina e cooperação. No feriado de sexta-feira (15), a Arena oferece clínicas e campeonatos sub-16 e sub-18 abertos à comunidade, enquanto o sábado (16) será dedicado a torneios universitários e adultos. No domingo (17), haverá atividades abertas para todas as idades.

Após Irecê, o Tour Bahia seguirá para Brumado (18 a 24 de novembro), Caetité (25 de novembro a 1º de dezembro) e Guanambi (2 a 8 de dezembro), mantendo a mesma programação em cada cidade.

Foto: Divulgação/Fube