Toyota encerra política de inclusão LGBTQ e Agenor Duque comemora: ‘Vitória contra a doutrinação’

O apóstolo Agenor Duque, uma das figuras mais influentes do meio religioso no Brasil, publicou recentemente um artigo no Diário de São Paulo que tem gerado bastante repercussão. Em sua coluna, Duque aborda a recente decisão da Toyota de encerrar seus programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) nos Estados Unidos, pressionada por uma campanha conservadora liderada por Robby Starbuck.

No artigo, Duque elogia a montadora por adotar uma postura mais neutra e alheia às “políticas progressistas” que, segundo ele, afastam consumidores tradicionais. A decisão da Toyota reflete uma tendência crescente entre grandes corporações, que estão sendo levadas a revisar suas posturas ideológicas, especialmente em mercados-chave como os Estados Unidos e Japão.

O apóstolo destaca que os consumidores estão buscando empresas que respeitem suas crenças e valores fundamentais, sugerindo que políticas “woke” podem ser prejudiciais para marcas globais.

Essa postura, para Duque, marca uma vitória na luta contra o que ele chama de “doutrinação” em espaços corporativos. Ele reforça que as empresas que optam por neutralidade terão mais sucesso no futuro, respeitando a diversidade sem adotar militâncias.

