Trabalhador morre enquanto fazia reparo em trator no Oeste da Bahia

Um homem, identificado como José Aparecido da Silva, de 42 anos, morreu em um acidente enquanto calibrava um pneu de um trator, o pneu do veículo chamado de Pa Carregadeira na última quarta-feira (08), em uma fazenda próxima a Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

O trabalhador estava calibrando o pneu de uma pá carregadeira quando o pneu explodiu, atingindo-o no tórax. Mesmo com o rápido atendimento do SAMU e o encaminhamento para o Hospital do Oeste em Barreiras, José Aparecido não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o trajeto.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Barreiras para realização de necropsia. A vítima deixa esposa e filhos, e a fazenda onde ocorreu o acidente está prestando assistência à família.