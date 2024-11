Trabalhador morre por bala perdida durante ataque a tiros no Extremo Sul baiano

Um homem, de 54 anos, morreu após ser atingido por bala perdida em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira no bairro Baianão. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Renato Carlos Batista, que trabalha em uma empresa de limpeza pública.

A vítima estava em frente a casa onde morava quando foi atingida. Ainda segundo informações, o alvo dos tiros seria um jovem, de 24 anos, que também foi baleado. Ele segue internado em uma unidade de saúde local.

À polícia, o jovem contou que fazia uso de maconha quando um carro preto passou e houve os disparos. Familiares do trabalhador tiveram que levá-lo ao hospital devido à demora na chegada do Samu.

Até o início da tarde desta quarta-feira (6) não havia informações sobre prisão de suspeitos.