Trabalho do padre Júlio Lancellotti é essencial, diz Lula

Sacerdote deve ser alvo de CPI da Câmara Municipal de São Paulo para investigar ONGs que atuam na região da Cracolândia

Lula disse que o padre Júlio Lancellotti se dedica há muitos anos a dar dignidade a quem precisa Ricardo Stuckert

PODER360 4.jan.2024 (quinta-feira) – 20h31



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 5ª feira (4.jan.2024) que o trabalho do padre Júlio Lancellotti e da Diocese de São Paulo “são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa”. O trabalho do sacerdote na região da Cracolândia deve ser uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara Municipal de São Paulo.

“Graças a Deus a gente tem figuras como o padre Júlio Lancellotti na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica a sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua”, declarou Lula em publicação no X (antigo Twitter).

O autor da proposta é o vereador Rubinho Nunes (União Brasil), um dos cofundadores do MBL (Movimento Brasil Livre). Ele afirmou que o principal da CPI será o padre Lancellotti, que desenvolve há anos um trabalho de cuidado com pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Também será alvo dessa CPI o movimento “A Craco Resiste”.

Padre Julio Lancellotti O padre de 75 anos ficou conhecido por atuar na assistência social de pessoas em situação de rua. Sacerdote na pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, formou-se em pedagogia na Faculdade Oswaldo Cruz e como auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. Venceu em 2021 o prêmio Zilda Arns, voltado a pessoas que contribuíram para os direitos dos idosos. O título foi entregue pela Câmara dos Deputados.

Em setembro, o padre recebeu a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no grau de Grã-Cruz, pela sua atuação na defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua. A homenagem foi concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de decreto. O presidente também chamou Lancellotti de “homem de Deus que representa os valores de Cristo”, em 11 de dezembro.