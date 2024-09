Tracking de Boulos mostra queda de Marçal um dia após cadeirada

Pesquisa interna da campanha de Guilherme Boulos (PSol), o chamado “tracking”, apontou uma queda de Pablo Marçal (PRTB) no dia seguinte à cadeirada que o ex-coach levou de José Luiz Datena (PSDB).

Segundo apurou a coluna, Marçal caiu cerca de três pontos percentuais no tracking realizado pela campanha de Boulos na segunda-feira (16/9), dia seguinte à agressão de Datena, ocorrida na noite do domingo (15/9).

1 de 4

Pablo Marçal no hospital após ser agredido por José Luiz Datena em debate da TV Cultura

Reprodução

2 de 4

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu com uma cadeira o influenciador Pablo Marçal (PRTB)

Reprodução/TV Cultura

3 de 4

José Luiz Datena cercado de jornalistas após ser expulso de debate na TV Cultura

Reprodução

4 de 4

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, na Rua 25 de Março, na região central de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

A pesquisa interna contratada pela campanha de Boulos mostrou ainda um empate entre ele e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Até então, o emedebista estava numericamente à frente do psolista.

Integrantes da campanha de Boulos ressaltam que é preciso esperar o resultado dos trackings de terça-feira (17/9) e de quarta-feira (18/9) para ver se Marçal realmente seguirá na trajetória de queda após a cadeirada.

O que os trackings de Nunes dizem sobre Marçal Nas pesquisas internas contratadas por Nunes, por exemplo, o candidato do PRTB seguiu estável após ser agredido por Datena, de acordo com auxiliares do atual prefeito da capital paulista.

Confira a página especial sobre as Eleições de 2024

Os trackings são pesquisas internas contratadas pelas campanhas para medir o desempenho diário dos candidatos. Os levantamentos não são registrados na Justiça Eleitoral e, por isso, não podem ser oficialmente divulgados.

Nos próximos dias, institutos de pesquisa também divulgarão levantamentos oficiais feitos após a cadeirada. São eles: 1) Quaest, na quarta; 2) Datafolha, na quinta-feira (19/9) ; 3) Paraná Pesquisa, na sexta-feira (20/9).

A cadeirada de Datena em Marçal Datena avançou para cima de Marçal durante o debate promovido pela TV Cultura, em São Paulo. A confusão começou após o ex-coach questionar quando o apresentador de TV iria abandonar a carreira política.