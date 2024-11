Tráfego na Via Regional será alterado temporariamente neste fim de semana durante serviços da Embasa

A partir do início da noite desta sexta-feira (22), o acesso à Estrada do Derba pelo trevo do viaduto de Águas Claras (sentido Salvador/Feira de Santana), será bloqueado para permitir a continuidade das obras de duplicação da adutora principal de água tratada que abastece Salvador e Região Metropolitana (RMS).

Durante a execução dos serviços, cuja conclusão está prevista para a tarde do domingo (24), os veículos deverão seguir pela marginal da pista, pegar o retorno no viaduto de Valéria e acessar a Estrada do Derba pelo trevo do viaduto de Águas Claras (sentido Feira de Santana/Salvador), em um trajeto de 5,4 km.

A sinalização necessária para a mudança no tráfego já está sendo implementada e seguirá padrão exigido pela legislação de trânsito e orientação da Via Bahia. Já estão sendo instaladas placas de orientação e painel de mensagem variável. No ponto exato da obra, na Via Regional, o trânsito também será ordenado a partir do sistema Pare/Siga.

A interdição parcial no trânsito é necessária para possibilitar o assentamento de um trecho de 20 metros de tubulações de grande diâmetro, serviço que é parte integrante da obra de ampliação da adutora de água tratada do sistema de abastecimento de água de Salvador e RMS.