Traficante é preso em Morro do Chapéu com arma e 12 quilos de maconha

A Polícia Militar prendeu um homem com mais de 12 quilos de drogas, na noite de sexta-feira (31), no município de Morro do Chapéu, região da Chapada Diamantina.

Uma denúncia anônima levou equipes do 7⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Irecê) para a Avenida Modesto Macedo, onde um homem estava armado.

Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Júlio César, o suspeito estava com uma pistola calibre 40, 12 quilos de maconha, porções de cocaína, R$ 1,1 mil, além de celulares e embalagens.

O traficante e o material foram encaminhados à Delegacia Territorial da cidade.