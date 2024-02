PCDF/Divulgação

1 de 1 Traficante “mudinho” é preso durante a Operação Libras da PCDF – Foto: PCDF/DivulgaçãoA Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), deflagrou a segunda fase da Operação Libras nessa quarta-feira (14/2) e prendeu um deficiente auditivo que traficava crack na feira desativada da cidade do Paranoá. O traficante é conhecido como “mudinho”.

A investigação teve início a partir de informações prestadas por populares, que noticiavam que um deficiente auditivo havia voltado a traficar no local.

O traficante “mudinho” já havia sido preso por tráfico de drogas em outubro do ano passado. Ele utiliza bilhetes para se comunicar com os usuários de droga, que também realizam seus pedidos de forma escrita.

Na ação, os policiais apreenderam diversas porções de crack, dinheiro em espécie e um celular.

