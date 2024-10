Tragédia em Heliópolis: Escola municipal sofre atentado com quatro mortos e Jerônimo determina apuração imediata do caso

“As Polícias Militar, Civil e Técnica estão no Colégio, tomando todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vítimas fatais.”, escreveu a secretaria, em nota.

O adolescente, que estava em posse de uma arma de fogo, teria ordenado que outros três colegas entrassem em uma sala, e em seguida efetuou os disparos que resultaram em triplo homicídio, antes de atirar em si mesmo. A ocorrência já foi registrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, que por sua vez informou que as vítimas tinham 14 e 15 anos.

Alunos do Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias, na cidade de Heliópolis, foram vítimas de um atentado, na tarde desta sexta-feira (18). Segundo informações divulgadas pelo Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, quatro adolescentes foram mortos a tiros dentro da escola após um deles coordenar os ataques e depois tirar a própria vida.

“Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes. Determinei a Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato”, publicou Jerônimo em seu perfil na plataforma X.

O governador também informou sobre o apoio à cidade. “Já estamos prestando o apoio necessário ao Município e ao prefeito Mendonça, através da estrutura do Governo do Estado”.

Confira a nota da SSP na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública lamenta informar as mortes de quatro alunos do Colégio Municipal Dom Pedro I, localizado no povoado de Serra dos Correias, na cidade de Heliópolis.

As vítimas tinham 14 e 15 anos. A informação inicial das testemunhas indica que um dos alunos disparou com um revólver calibre 38 contra três colegas. Na sequência, ele atirou contra o próprio corpo, vindo também a óbito.

As Polícias Militar, Civil e Técnica estão no Colégio, tomando todas as medidas relacionadas à preservação do local, coleta de indícios, perícia e remoção das vítimas fatais.