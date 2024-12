Tragédia em Nordestina: mulher confessa ter matado companheiro a facadas

Um assassinato chocou a cidade de Nordestina, na região Sisaleira da Bahia, no último domingo (22). Geovan Silva do Carmo, de 24 anos, foi encontrado morto a facadas em via pública. A companheira da vítima, de 30 anos, confessou o crime e foi presa em flagrante a polícia alegando que o casal tinha se envolvido em uma discussão.

Segundo informações da Polícia Militar ao Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, vizinhos relataram que o casal estava envolvido em uma discussão que, infelizmente, terminou em tragédia. Durante a briga, a mulher teria se apoderado de uma faca e atingido o companheiro com diversos golpes.

Mesmo com o atendimento médico do SAMU, Geovan não resistiu aos cortes e faleceu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim para realização de necropsia. A motivação do crime continua sendo investigada pela Polícia Civil.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi apresentada à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.