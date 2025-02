Tragédia em Prado: Empresário de Itamaraju é encontrado sem vida dentro de imóvel

O corpo do empresário Felipe Portugal Guimarães, natural de Itamaraju, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10) dentro de um imóvel na cidade de Prado, no litoral sul da Bahia. Moradores da região se depararam com a cena e notificaram as autoridades policiais, dando início a uma investigação cercada de dúvidas e questionamentos.

O empresário foi encontrado caído ao chão, sem sinais aparentes de violência, mas envolto em uma substância líquida excretada, o que aumenta a incerteza sobre as causas da morte.

As polícias Militar e Civil compareceram ao local para realizar os procedimentos de isolamento da área e levantamento cadavérico. Após as primeiras análises, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por exames detalhados.

Até o momento, a causa da morte ainda é desconhecida, e um laudo pericial será fundamental para esclarecer se houve alguma interferência externa ou se a morte foi decorrente de fatores naturais. As investigações seguem em andamento