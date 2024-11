Tragédia em rodovia de Itamaraju, durante o feriado de Finados

Um grave acidente marcou a tarde deste sábado (02) de novembro, Dia de Finados, na BA-284, estrada que liga Itamaraju e Jucuruçu. O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo de carga, resultando na morte do motociclista a poucos quilômetros do distrito de Pau D’Alho.

A cena foi devastadora: ao se chocar com o caminhão, o motorista da moto sofreu lesões gravíssimas, com o impacto das rodas do veículo maior, que atingiram o rosto, deixando-o irreconhecível. Moradores da região, em choque, notificaram as autoridades. A rodovia foi parcialmente interditada até que a Polícia Civil chegou e, com a equipe de plantão, realizou o levantamento cadavérico.

O corpo da vítima, agora no IML de Itamaraju, aguarda o reconhecimento familiar para ser liberado e sepultado. O acidente reforça a urgência de mais segurança nas estradas e o alerta aos motoristas para redobrar a atenção, especialmente em feriados movimentados como o de hoje.

Uma vida perdida. Uma lembrança amarga no Dia de Finados.