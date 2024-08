Tragédia na BA-284: Colisão frontal entre motocicletas deixa um Morto e outro gravemente ferido

Uma colisão brutal entre duas motocicletas resultou na morte de ARIELTON RODRIGUES DE SOUZA MARTINS (29 anos) e deixou gravemente ferido Ramon da Rocha Cruz, de 17 anos, na tarde deste domingo (25), na BA-284, próximo ao distrito de Coqueiro, em Jucuruçu.

O acidente envolveu uma moto FAN 150, preta, e uma FAN 160, vermelha. Arielton, que seguia em direção a Itamaraju, colidiu frontalmente com a moto conduzida por Ramon, que trafegava no sentido oposto. O impacto foi tão violento que Arielton perdeu a vida no local, sem chances de socorro.

Ramon foi socorrido às pressas para o hospital de Jucuruçu, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, onde luta pela vida.

As autoridades ainda investigam as causas da tragédia, que chocou a comunidade e acende o alerta para a necessidade de maior cautela nas estradas. A BA-284, uma via crucial para a região, frequentemente é palco de acidentes, reforçando a urgência de respeitar os limites de velocidade e as normas de segurança no trânsito.