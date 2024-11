Tragédia na BR-030: jovem de 19 anos não resiste após colisão com cavalo

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de moto após com um cavalo solto na BR-030, no município de Malhada, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta de 19h desta terça-feira (05), quando o rapaz conhecido como Thalyson Porto de Oliveira se dirigia para a cidade principal.

Informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, confirmam que o rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado ao Hospital Municipal de Malhada, mas não resistiu. Em estado grave, Thalyson chegou a ser regulado para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), mas, enquanto aguardava estabilização do seu quadro, sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu às 22h.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi para ser necropsiado. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Malhada.