Tragédia na BR-101: colisão fatal deixa uma vítima em Itamaraju

Um grave acidente de trânsito foi registrado durante a noite desta sexta-feira (27) de setembro, na BR-101, entre Itamaraju e Itabela. A colisão, envolvendo um Fiat Uno vermelho e um GM Chevrolet Montana, deixou um rastro de destruição e resultou na trágica morte de Rosineia dos Santos.

Segundo relatos de testemunhas, o impacto foi devastador. O Fiat Uno, conduzido por Adriano Frederico de Oliveira, colidiu frontalmente com o utilitário, deixando a passageira Rosineia presa nas ferragens. O resgate foi acionado imediatamente, mas, infelizmente, ela não resistiu aos múltiplos ferimentos e faleceu ainda no local.

O cenário de desespero tomou conta da rodovia, enquanto equipes do SAMU 192 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalhavam para socorrer as vítimas e controlar o tráfego. A Polícia Civil foi acionada para realizar o levantamento cadavérico e dar início às investigações sobre as circunstâncias dessa fatalidade.

Os condutores deverão prestar depoimento nas próximas horas para ajudar a esclarecer as causas desse trágico acidente. A BR-101, conhecida pelo alto índice de acidentes, mais uma vez foi palco de uma perda irreparável.

Fica o alerta para todos os motoristas que trafegam pela região: redobrem a atenção e respeitem os limites de velocidade. A vida não tem preço, e qualquer descuido pode ter consequências fatais. A polícia segue investigando o caso, e novas informações devem ser divulgadas em breve.