Tragédia na BR-101: Curva da Visgueira Registra Mais Um grave acidente com vítimas fatais

Nesta quinta-feira (19), a BR-101 foi palco de mais uma tragédia, desta vez na perigosa curva da Visgueira, entre Eunápolis e Itagimirim. Um acidente envolvendo um caminhão-baú e um ônibus resultou na morte de duas pessoas e deixou várias outras gravemente feridas, reforçando o histórico preocupante da região.

Segundo relatos colhidos no local, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo ao tentar contornar a curva, colidindo frontalmente com o ônibus que seguia no sentido oposto. A força do impacto foi devastadora: o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu no local, enquanto uma passageira foi lançada para fora do veículo, sofrendo ferimentos graves. No ônibus, uma mulher não resistiu e faleceu antes da chegada das equipes de socorro.

O resgate mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros e o SAMU, mas as condições da via dificultaram os trabalhos, deixando o tráfego parcialmente interditado por várias horas.

A curva da Visgueira, conhecida por sua alta periculosidade, é cenário recorrente de acidentes fatais. As investigações seguem em curso, enquanto a comunidade local exige medidas urgentes para aumentar a segurança no trecho.

A tragédia reacende o debate sobre a infraestrutura viária e a necessidade de intervenções em pontos críticos como este, onde vidas continuam sendo ceifadas.