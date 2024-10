Tragédia na BR-101 em Teixeira de Freitas: Ciclista morre após colisão com Moto

Na noite de sexta-feira, 18 de outubro, um grave acidente tirou a vida de Dorielson Vieira dos Santos, de 46 anos, após uma colisão envolvendo sua bicicleta e duas motocicletas no KM 878 da BR-101. Dorielson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Costa das Baleias (HECB), mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

O impacto também deixou feridos o condutor da moto Honda/NXR, de placa PYA-1351/MG, que segue internado na UTI do HECB, e o passageiro Pedro Lucas Costa de Jesus, de 21 anos, que já foi liberado e se recupera em casa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local controlando o trânsito, fez um apelo urgente para as autoridades responsáveis: a falta de iluminação no trecho é um perigo constante! A escuridão da área já foi responsável por diversos acidentes, e a PRF cobra ação imediata para evitar novas tragédias.

O corpo de Dorielson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde passará por exames antes da liberação para o sepultamento.

Mais uma vida perdida, e o alerta está dado: medidas precisam ser tomadas agora para garantir a segurança de todos na BR-101!