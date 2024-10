Tragédia na BR-101: Motoboy de 22 anos morre em acidente misterioso em Eunápolis

Na noite desta quarta-feira (16) de outubro, a BR-101 registou uma nova tragédia que deixou a cidade de Eunápolis em choque. Ronaldo Cardoso Santos (22 anos), perdeu a vida num acidente ainda cercado de mistérios. Testemunhas afirmam que minutos antes do impacto fatal, Ronaldo havia abastecido sua motocicleta no Posto Cabral. Pouco depois, ele colidiu violentamente com um ônibus, de acordo com relatos

No entanto, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local, não havia nenhum outro veículo envolvido, levantando dúvidas sobre o que de fato aconteceu naquela noite. As estatísticas ainda estão sendo investigadas, enquanto a família de Ronaldo, morador do bairro Rosa Neto e entregador de delivery, tenta compreender a dor dessa perda devastadora.

O que teria causado o acidente?

Por que o outro veículo está desaparecido. Perguntas ecoam em meio ao luto. A tragédia que interrompeu os sonhos de um jovem trabalho