Tragédia na BR-101: Três pessoas morrem carbonizadas após colisão

Uma cena devastadora tomou conta da BR-101 na tarde desta terça-feira (8), quando um grave acidente resultou na morte de três pessoas, aproximadamente nove quilômetros do centro de Eunápolis. O impacto brutal entre uma carreta, que transportava uma máquina, e um caminhão-guincho desencadeou um incêndio incontrolável, consumindo vidas e deixando marcas de horror na estrada.

Entre as vítimas, um casal que seguia no guincho e um homem na carreta. Todos foram carbonizados. Em um momento de desespero, uma testemunha relatou que um dos ocupantes do veículo chegou a clamar por socorro, mas as chamas vorazes impossibilitaram qualquer tentativa de resgate. O fogo se espalhou rapidamente, tornando a cena ainda mais trágica.

Equipes do Samu estiveram no local, aguardando a ação dos bombeiros para controlar o incêndio e verificar os destroços, temendo a existência de mais vítimas. O acidente aconteceu nas proximidades da Churrascaria Estância Gaúcha, na área conhecida como Roça do Povo, provocando o bloqueio total da rodovia e gerando um congestionamento gigantesco em ambos os sentidos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sob investigação policial, enquanto a região tenta processar o impacto de mais uma tragédia na BR-101.