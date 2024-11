Tragédia na China: Homem atropela e mata 35 pessoas em centro esportivo

Um motorista atropelou e matou trinta e cinco pessoas que se exercitavam em um centro esportivo ao ar livre na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite da última segunda-feira (11).

O veículo, modelo SUV, ainda atingiu outras 40 pessoas que estavam no local. O condutor, identificado como Fan, foi capturado pela polícia enquanto se mutilava dentro do carro.

“Os policiais o encontraram se machucando com uma faca no veículo, foi detido imediatamente e o encaminharam ao hospital para tratamento. Devido aos graves ferimentos no pescoço, Fan está atualmente inconsciente, ainda em tratamento de emergência e incapaz de ser interrogado”, afirma a polícia em comunicado.