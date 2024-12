Tragédia na estrada: Estudante de direito morre em acidente na BR-116, no sudoeste do estado

Um acidente na BR-116, no final da tarde deste domingo (15), vitimou um jovem natural de Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, que estudava direito e trabalhava em Jequié.

A vítima, identificada como Kuaã Pereira Lima, de 20 anos, estava a bordo de uma motocicleta Honda CG e seguia em direção a Jequié, quando a moto que pilotava colidiu inicialmente com um carro, no impacto a motocicleta invadiu a via contrária e bateu frontalmente com uma carreta-tanque, no trecho entre Jaguaquara, Lafaiete e Jequié.

A mãe do jovem seguia logo atrás e acompanhou a situação. O corpo de Kauã foi removido ao Instituto Médico Legal de Jequié para realização dos serviços periciais e o acidente será investigado pela Polícia Rodoviária Federal.