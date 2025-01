Tragédia na estrada: Mulher de 46 anos morre em acidente fatal em Alcobaça

Uma mulher identificada como Zulmira dos Santos Freitas (46 anos), perdeu a vida num grave acidente automobilístico ocorrido neste sábado (25) de janeiro, na estrada do Farol, município de Alcobaça. O cenário de destruição foi marcado por uma tentativa frustrada de desviar de uma colisão, que terminou em tragédia.

Zulmira ocupava a garupa de uma motocicleta Honda CG Titan 150 Sport, de cor vermelha e placa JRJ-4531. O condutor, ao tentar evitar uma colisão com uma ciclista, perdeu o controle do veículo, resultando em uma queda violenta na via. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos, enquanto Zulmira não resistiu ao trauma e morreu no local.

Equipes do SAMU 192 foram mobilizadas e realizaram os primeiros atendimentos às vítimas. O óbito de Zulmira foi constatado ainda na cena do acidente. A ciclista envolvida também foi atendida e, junto com o condutor da moto, encaminhada para o hospital municipal de Alcobaça, após imobilização.

A Polícia Civil foi notificada e autorizou a realização do levantamento cadavérico. O corpo de Zulmira foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e transferido ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por necropsia.

O caso levanta questões sobre segurança no trânsito, sinalização e prevenção de acidentes em vias movimentadas, reacendendo debates sobre responsabilidade de condutores e infraestrutura adequada. A tragédia deixa uma comunidade em luto e familiares em busca de respostas.