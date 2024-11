Tragédia na madrugada: Jovem morre após ser atropelada na Avenida Liberdade em Itamaraju

Nas primeiras horas deste domingo (3) de novembro, Itamaraju mais uma tragédia devastadora foi registrada. Um motorista identificado como MARCIO BRAVO BAIOCCO em atitude suspeita avançou com o carro pela Avenida Liberdade, atropelando TABITA PEREIRA DOS SANTOS (27 anos), que estava em sua motocicleta HONDA BIZ 125, placa PLM1C76 e deixando um rastro de destruição ao atingir várias motocicletas estacionadas.

Moradores próximos ao local rapidamente notificaram as autoridades, e equipes de emergência foram mobilizadas para prestar socorro. A equipe do SAMU 192 chegou ao local e iniciou os primeiros atendimentos, imobilizando Tabita, que foi transferida para o hospital municipal. No entanto, apesar dos esforços, a jovem não resistiu à gravidade das lesões e faleceu na unidade médica, deixando familiares e amigos em choque e profunda tristeza.

A Polícia Civil foi informada e, seguindo os protocolos, autorizou o levantamento cadavérico, conduzindo o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju antes de liberá-lo aos familiares para o sepultamento. O caso está sendo tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, sem intenção de matar, mas com consequências trágicas.

A caminhonete modelo TOYOTA HILUX de cor prata e placa PJS9E10, conduzida por MARCIO BRAVO BAIOCCO e a moto da vítima, foram apresentadas na delegacia da polícia civil. O condutor fugiu do local.

Esse acidente é um triste lembrete dos perigos no trânsito e da necessidade de cautela e responsabilidade ao volante. A comunidade exige respostas, e a investigação segue para apurar as causas dessa perda irreparável.