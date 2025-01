Tragédia no campo: Jovem morre em acidente com trator em Itamaraju

A zona rural de Itamaraju foi cenário de uma fatalidade nesta quinta-feira (30) de janeiro, nas região conhecido como Corrego do Jacaré. O jovem Gustavo Nogueira Angeli, que operava um trator, sofreu um grave acidente de trabalho e, apesar dos esforços das equipes de resgate, não resistiu aos ferimentos.

O acidente mobilizou equipes de emergência, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju em estado crítico. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Gustavo veio a óbito na unidade de saúde.

Diante da tragédia, a Polícia Civil de Itamaraju foi acionada, realizando os procedimentos necessários, incluindo a emissão da guia de levantamento cadavérico. O corpo do jovem foi transferido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames periciais antes de ser liberado para os familiares.

O caso levanta um alerta sobre a segurança no campo e as condições de trabalho de operadores de máquinas agrícolas, que frequentemente estão expostos a riscos fatais. As autoridades devem investigar as circunstâncias do acidente, enquanto amigos e familiares lamentam a partida precoce de um jovem trabalhador.