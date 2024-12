Tragédia no Entorno: vítimas viajavam para passar Natal em família

As cinco pessoas que morreram em um acidente de trânsito no Entorno do Distrito Federal viajavam para passar o Natal com a família, em Minas Gerais. Moradores de Formosa (GO), Elias Rodrigues de Oliveira, Carlos José da Silva, Izaias Rodrigues de Oliveira e Lucas Gabriel da Costa Rodrigues morreram no local do acidente.

Graziela Damasceno Teixeira dos Santos, 24 anos, namorada de Lucas, 23, estava no carro e também faleceu.

Uma amiga da família contou ao Metrópoles que Carlos e Elias eram um casal. Lucas, filho de Elias e namorado de Graziela. Izaias era irmão de Elias.

O acidente ocorreu na GO-346, na segunda-feira (23/12), por volta das 17h, na altura do Km 20 da rodovia, entre os municípios goianos de Formosa e Cabeceiras. O destino final seria a casa da irmã de Elias, próximo a Garapuava, distrito mineiro.

Saiba quem são vítimas de acidente que matou cinco no Entorno do DF

Graziela era estudante de psicologia, e Lucas, de história. A universidade onde estudavam publicou nota de pesar após a morte dos jovens. “A Reitoria da UFCAT (Universidade Federal de Catalão) se solidariza com os amigos e familiares, bem como com os (as) professores (as), técnicos (as) e estudantes do Instituto de História e Ciências Sociais e do Instituto de Biotecnologia neste momento de dor.”

Sobre o acidente

Elias dirigia o Chevrolet Corsa cinza e teria perdido o controle da direção após o pneu traseiro do carro estourar, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

O automóvel, então, rodou na pista e se chocou contra o caminhão, que havia saído de Buritis (MG) e seguia rumo a Brasília (DF). Todos os cinco ocupantes do Corsa morreram na hora.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Cinco pessoas morreram em acidente de trânsito, na GO-346, nessa segunda-feira (23/12) PMGO/Reprodução 2 de 4 Carro em que as vítimas estavam perdeu o controle e bateu contra carreta que trafegava no sentido oposto da via PMGO/Reprodução 3 de 4 Tragédia aconteceu por volta das 17h, na altura do Km-020 da rodovia, entre os municípios goianos de Formosa e Cabeceiras, ambos no Entorno do Distrito Federal PMGO/Reprodução 4 de 4 Vítimas eram quatro homens, com idades de 23 a 52 anos, e uma mulher, de 24. Elas não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades PMGO/Reprodução

As vítimas apresentavam politraumatismo, de acordo com o CBMGO, e estavam presas às ferragens do veículo. Os militares precisaram usar um desencarcerador para retirá-las do carro.

O condutor da carreta não se feriu e passou pelo teste do bafômetro, que não constatou ingestão prévia de álcool. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Formosa.