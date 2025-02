Tragédia no paraíso: Dois jovens morrem afogados em praia do Prado

Uma triste tragédia abalou a cidade turística do Prado, no extremo sul da Bahia, na tarde desta quinta-feira (06) de fevereiro. Dois jovens mineiros, que haviam acabado de chegar à cidade, perderam a vida de forma brutal nas águas do mar.

As vítimas, identificadas como Haniel Jonatas Costa Neres (27 anos), e Egildo Júnio Simões Neres (22 anos), naturais de Teófilo Otoni (MG), estavam se banhando próximo à Lagoa Grande quando foram tragados pelas correntezas. O que deveria ser um momento de lazer se transformou em desespero.

Banhistas ainda tentaram socorrer os jovens e os retiraram do mar, mas já era tarde. Ambos estavam sem vida.

Ainda não há informações sobre o grau de parentesco entre as vítimas. O que se sabe é que os jovens chegaram à cidade no mesmo dia em que encontraram a morte.

Os corpos foram encaminhados para o IML de Itamaraju pelo servidor público Anderson Barbosa. As circunstâncias dessa tragédia ainda estão sendo apuradas, mas a dor e a comoção já tomam conta de familiares e amigos.

A segurança nas praias da região volta a ser questionada. Até quando vidas continuarão sendo perdidas em meio à beleza traiçoeira do mar?