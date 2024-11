Tragédia noturna: Homem morre vítima de atropelamento em Itamaraju

Uma noite de terror marcou esta terça-feira (12) no bairro São Bernardo, em Itamaraju. Um homem foi atropelado enquanto transitava pelas margens da via.

O motorista, conduzindo um veículo de cor branca e com placa ainda desconhecida, fugiu sem prestar socorro, deixando a vítima para trás, agonizando.

O impacto do acidente atraiu olhares dos moradores e transeuntes que imediatamente acionaram o SAMU 192. Porém, ao chegarem ao local, os socorristas só puderam constatar o pior, o homem já não apresentava sinais vitais.

O caso agora está nas mãos das autoridades. A polícia civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram chamados para dar início às investigações. Uma guia de levantamento cadavérico foi emitida, e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde passará por exames que poderão ajudar a identificar a vítima.

A cidade está em alerta, e a busca pelo motorista responsável por essa tragédia se intensifica. As autoridades pedem que quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação do veículo ou do motorista entre em contato com a polícia imediatamente.

As primeiras informações dão conta que um suspeito com sinais de embriaguez foi cercado pela população no Trevo do Bairro Várzea Alegre e permanece aguardando a chegada da polícia para averiguação.