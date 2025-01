Trago algumas pistas sobre o que é viver a vida de verdade

– Sensação estranha. Parece que estive em coma por 20 anos e só agora estou acordando.

A frase é do personagem de Kevin Spacey em Beleza Americana, filme do ano 2000.

Lester Burnham é um publicitário em crise de meia-idade que se apaixona por uma garota bem mais jovem. Inebriado pelo frescor da juventude, ele sai da letargia de duas décadas de um casamento petrificado. O amor platônico lhe traz a vida de volta.

Uma frase de Oscar Wilde resume bem a diferença entre viver e não viver: “Viver é a coisa mais rara do mundo, e a maioria das pessoas apenas existe”. Ouso decompor a sabedoria do mordaz escritor irlandês: não poucas vezes, numa única vida, há períodos que variam da extrema lassidão ao intenso viver.

Não é fácil perceber a vida que se está perdendo no faz de conta que se está vivendo. Uma hora, mais dia menos dia, alguma coisa dentro de nós grita pedindo vida verdadeiramente viva. E a travessia do ano, do passado para o futuro, é um desses momentos em que tomamos consciência de que o tempo escorre como areia nas mãos – afinal, estarei viva ou só me fingindo de viva?

O que será mesmo viver verdadeiramente? Não existe uma única resposta, talvez as respostas sejam tantas quantas somos – 8 bilhões de viventes querendo viver e sem saber se está mesmo vivendo. Viver não é bolinha não, mas é preciso ter cuidado para não ficar complicando demais as perguntas ou as respostas. Corre-se o risco de se perder no emaranhado da razão.

E o que é uma vida de vivo viver? Viver vivamente é estar presente no exato instante de agora. É sentir o corpo vivo, é estar plugado no desejo mas também descansar do cansaço de estar sempre querendo alguma coisa. É se conciliar com algumas certezas irrevogáveis: a vida não é justa, ninguém muda ninguém, tudo pode acontecer a qualquer momento.

A vida é um acontecimento ininterrupto, enquanto se está vivo, e a maioria desses aconteceres acontece de modo imperceptível. O grande milagre é estar vivo e nem nos damos conta da grandeza dessa dádiva.

O nada é onde se esconde o segredo da vida, naquilo que nos parece mais indecifrável e incontrolável. Há um poder inacreditável no nada, quase parafraseando Guimarães Rosa na primeira palavra do monumental Grande Sertão: Veredas – que, afinal, se dedica à estranheza do viver.

É nesse nada, no nada, que se esconde o mistério e de onde, inesperadamente, brotam os sentidos que a gente vai inventando pra fazer de conta que sabe o que é viver e por que a gente vive.

Num dos meus mais queridos romances em língua portuguesa, Uma vida em segredo, o mineiro Autran Dourado conta a história de Biela, menina nascida e criada na roça, o Fundão, e que com a morte dos pais é levada para a cidade.

Põem-lhe roupa cheia de frufrus, sapatos apertados, tentam lhe ensinar a usar talher, a prosear com as visitas na sala. Biela até se esforça mas, a certa altura, desiste. Ela não consegue fugir dela mesma e só sendo a si mesma poderá seguir vivendo a vida tal qual aprendeu na fazenda da infância.

Cabe a cada um descobrir, se não nasceu sabendo, qual é mesmo o jeito genuíno de viver a própria vida. Não poucas vezes é preciso fazer escolhas que nos custam muito caro, porém mais caro, e insuportável em algum momento, é não viver a verdade da própria vida.

Então, no Ano Novo, talvez o melhor seja te desejar uma vida bem antiga. Feliz 2025.