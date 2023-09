Traição: entenda qual o impacto da infidelidade nas relações amorosas

Peter Cade/Getty Images

1 de 1 Casal deitado na cama, com homem olhando o celular enquanto a mulher dorme ao lado – Metrópoles – Foto: Peter Cade/Getty ImagesSe você já foi vítima de uma traição, deve saber a dor que isso causa em um relacionamento amoroso. Esse é um assunto em pauta após Luísa Sonza quebrar seu silêncio e expor a infidelidade de seu ex-parceiro em rede nacional. Em sua declaração, ela demonstrou o quão doloroso é ser a pessoa traída.

No caso da cantora, isso ainda revela outro ponto importante. Em casos nos quais a traição ocorre por parte dos homens, ela costuma ser normalizada. Nesse sentido, ainda que o ato cause feridas emocionais profundas independente do gênero, muitas vezes o impacto é maior nas mulheres.

“A normalização da traição masculina pode ser observada em várias esferas da sociedade, desde a mídia até conversas cotidianas. Os estereótipos de gênero desempenham um papel significativo nesse processo, perpetuando a ideia de que os homens são naturalmente inclinados à infidelidade, enquanto as mulheres são vistas como mais fiéis e comprometidas”, explica a psicóloga Cristiane Pertusi.

