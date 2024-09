Os irmãos Carlos e Jader, naturais de Rio Branco, no Acre, foram descobertos em um festival sertanejo e, desde então, vêm encantando o Brasil com seu estilo único. Com mais de sete discos gravados, a dupla se destacou com o hit Cala a Boca e Me Beija, que fez sucesso nas rádios e marcou muitos relacionamentos.

Reconhecidos por suas letras divertidas e ritmo contagiante, Carlos & Jader trazem um sertanejo moderno, cheio de irreverência e alto astral. O sucesso Sou Foda, uma mistura de funk com sertanejo, trouxe uma abordagem bem-humorada sobre o tema amoroso, mostrando o lado descontraído dos cantores.

Atualmente residindo em Goiânia, a dupla continua a encantar o público com seu estilo autêntico e carisma. Com uma carreira consolidada, Carlos e Jader seguem firmes na busca por novos desafios e melodias que ressoem com seus admiradores.

Recentemente, os artistas lançaram a canção Não Me Ama, que já está disponível em todas as plataformas e promete ficar na boca das pessoas.

Carlos & Jader são irmãos e foram descobertos em um festival sertanejo

Trajetória de sucesso e irreverência da dupla sertaneja Carlos & Jader

