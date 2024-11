Trânsito será alterado na Avenida ACM a partir desta sexta-feira, em Salvador

Com avanço das obras de implantação do viaduto que ligará a Avenida ACM ao Acesso Norte, o trânsito precisará ser alterado na Avenida ACM, nas proximidades do Shopping da Bahia, a partir desta sexta-feira (15). As modificações são em caráter permanente.

A primeira mudança afeta quem estiver descendo o elevado onde fica a Estação Hiper Posto do BRT, no sentido Paralela. Esses condutores terão que, necessariamente, seguir pela esquerda da Avenida ACM, de onde podem chegar nas avenidas Paralela ou Tancredo Neves após passarem pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), mais à frente. Não será mais permitido seguir pela direita na Avenida ACM para quem estiver descendo o elevado. O trânsito no sentido oposto neste trecho não será afetado.