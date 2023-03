Trânsito tem interdições no Centro, Orla e Cidade Baixa neste domingo (26)

O domingo (26) que antecede a comemoração do aniversário de Salvador terá eventos esportivos, religiosos e culturais que vão causar alterações no trânsito. O Centro da Cidade, a Cidade Baixa e também a Orla Atlântica são alguns dos locais onde o tráfego de veículos será modificado.

Confira os detalhes abaixo:

SALVADOR 10 MILHAS

DATA: Domingo (26), da meia-noite às 9h

LOCAL: Entre o Rio Vermelho e o Monte Serrat.

Por conta do evento, já a partir das 00h, será proibido estacionar na Rua Monte Serrat. Além disso, neste horário, o tráfego de veículos será interditado na Rua São Francisco (altura da Rua Paraguaçu), Rua da Boa Viagem, no trecho compreendido entre a Rua Prof. Dionísio Pedro Alcântara e a Rua São Francisco, e a Rio Itapicuru (altura da Rua da Boa Viagem).

Das 5h às 9h, haverá a interdição do trânsito nas seguintes vias:

-Rua da Paciência (entre o Largo de Santana e a Curva da Paciência);

-Av. Oceânica (no trecho entre a curva da paciência e o largo do Farol da Barra);

-Av. Lafayette Coutinho, no sentido Canela (entre a Praça de Cayru e o Solar do Unhão);

-Praça do Marcado Modelo;

-Av. da França, a faixa à direita (no trecho compreendido entre o Terminal Náutico e o Moinho de Salvador);

-Av. Engenheiro Oscar Pontes (interditando a via parcialmente no trecho entre o Moinho de Salvador e o Largo da Calçada)

-Rua Barão de Cotegipe,

-Av. Luiz Tarquínio, no sentido Largo da Boa Viagem;

-Rua Rio Paraguaçu.

As vias citadas abaixo serão interditadas parcialmente, com o apoio de grades:

-Av. Oceânica, sentido barra (entre a rua Eurycles de Mattos e a Rua Bartholomeu de Gusmão) e no sentido Itapuã (entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Av. Adhemar de Barros),

-Av. Sete de Setembro (no trecho entre a Rua barão de Itapoan e o Largo do Farol da Barra),

-Largo do Campo Grande (entre o Corredor da Vitória e o Acesso a Av. Miguel Calmon)

-Av. Engenheiro Oscar Pontes (entre o Moinho de Salvador e o Largo da Calçada) e

-Praça Irmã Dulce (entre a Av. Luiz Tarquínio e a Rua Barão de Cotegipe)

Das 5h às 9h, acontecerá o desvio do tráfego na Av. Centenário (último retorno), Av. Lafayette Coutinho, sentido Comércio (defronte ao 2ª Distrito Naval) para a Rua Conceição da Praia, Av. Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela sentido Campo Grande para o Viaduto Menininha do Gantois / Ligação Reitor Miguel Calmon, Campo Grande, 1ª Travessa Frederico Pontes / Av. Jequitaia, Praça Irmã Dulce / Rua Barão de Cotegipe (Desvio para a Rua Frederico Lisboa).

Serão Instaladas Barreiras Fixas (BF) nas vias:

BF 01 – Av. Oceânica / Vila Matos;

BF 02 – Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato, sentido Farol da Barra) / Av. Oceânica;

BF 03 – Av. Oceânica / Rua Carlos Chiacchio;

Serão Instaladas Barreiras Móveis (BM) nas vias:

BM 01 – Rua Airosa Galvão / Av. Centenário;

BM 02 – Av. Sete de Setembro (lateral do Centro de Referência para pessoas com transtorno do espectro autista)

BM 03 – Av. Engenheiro Oscar Pontes / 1ª Travessa Frederico Pontes;

BM 04 – Largo da Calçada (em frente ao Banco Santander);

BM 05 – Praça Irmã Dulce / Rua Barão de Cotegipe;

BM 06 – Av. Luiz Tarquínio / Rua Polydoro Bittencourt;

Condutores que transitam pelos locais interditados têm como opção de desvio:

Sentido Rio Vermelho – Barra: Rua Conselheiro Pedro Luiz, Rua Lucaia, Av. Anita Garibaldi.

Sentido Ladeira da Barra – Ondina: Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marques de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame – Chame, Av. Centenário.

Condutores provenientes da Calçada, sentido Centro têm a seguinte opção de tráfego: faixa à esquerda da Av. da França, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Rua Carlos Gomes.

TRIATHLON SALVADOR

DATA: Domingo (26), das 6h às 12h

LOCAL: Piatã e Itapuã

Para o evento precisarão ser interditadas a Praça Piatã e a Av. Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, na faixa à direita, entre o Posto de Combustíveis Geopetrus e o retorno do Corsário Center. O bloqueio segue no trecho entre o retorno no Corsário Center e o retorno após o SESC Piatã, e na faixa à direita entre o Sesc Piatã e a Farmácia Drograsil.

Durante o período de interdição, os condutores que trafegam no local têm como opção de desvio trafegar pela Rua Carimbamba, Av. Jorge Amado, Av. Paralela e Av. Orlando Gomes.

DESAFIO BAHIA DE CICLISMO

DATA: Domingo (26), a partir das 6h.

LOCAL: Centro da Cidade

O evento ciclístico irá interditar progressivamente uma faixa da Av. Vale do Tororó, partindo da estação Lapa, seguindo para a Praça Dr. João Mangabeira, Viaduto Rômulo Almeida, Av. Vasco da Gama (via que margeia a Av. Bonocô), Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), avançando para a Av. Luís Eduardo Magalhães, Av. Paralela e Av. Orlando Gomes, onde fará o retorno sob o viaduto. Daí, os ciclistas seguem para a Av. 29 de Março, Av. Paralela, passando pela Av. Tancredo Neves, Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Mário Leal Ferreira e Av. Presidente Castelo Branco (alça de acesso ao Dique). O evento ciclístico será encerrado na Av. Presidente Costa e Silva, ao chega na Arena Fonte Nova.

CAMINHADA FOTOGRÁFICA – FOCO NA FÉ

DATA: Domingo (26), a partir das 7h.

LOCAL: Roma e Bonfim

O evento religioso irá interditar o trânsito de forma progressiva, ocupando a faixa à direita da Av. Dendezeiros, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim. A passeata partirá do memorial Irmã Dulce e terá fim ao chegar à Basílica do Senhor do Bonfim.

CICLOVIA MUSICAL

DATA: Domingo (26), a partir das 9h

LOCAL: Centro da Cidade e Cidade Baixa

O evento ciclístico irá promover interdições progressivas no trânsito, partindo do Teatro Castro Alves (TCA), seguindo pela Travessa Corneta Lopes, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo Terreiro de Jesus, retornando para a Praça da Sé de onde avança para a Rua José Gonçalves, Ladeira da Praça, Praça dos Veteranos, Rua do Gravatá, Ladeira da Independência, Rua Junqueira Freire, Largo do Campo da Pólvora, Av. Joana Angélica, Rua José Saramago, Av. Presidente Castelo Branco, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco, Rua Estado de Israel, Av. da França, Rua da Bélgica, Praça Visconde de Cayru, Av. Lafayette Coutinho, Av. Reitor Miguel Calmon (acesso a Av. Santa Rita pelo contra fluxo da alça de ligação), Av. São Jorge, Av. Santa Rita, passando pelo Viaduto Menininha de Gantois, de onde retorna para o Largo do Campo Grande, sendo finalizado no Teatro Castro Alves (TCA).

O evento ainda terá um percurso voltado para pessoas com deficiência que irá interditar progressivamente as seguintes vias: Travessa Corneta Lopes, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua José Gonçalves, Rua da Ajuda, Rua do Tesouro, Rua Chile, Praça Castro Alves, Rua Carlos Gomes, Av. Sete de Setembro, Largo do Campo Grande, finalizando o percurso no Teatro Castro Alves.

RESSADA DO BLOCO AS PIRRACENTAS

DATA: Domingo (26), das 13h às 22h

LOCAL: Castelo Branco

O evento irá partir da UBS Dr. Cecy de Andrade, interditando progressivamente a faixa à direita da Rua Genaro de Carvalho, segundo pela Via Castelo Branco, Rua Edgar Santos, voltando à Via Castelo Branco, sendo finalizada no Centro Social Urbano de Castelo Branco.

FESTIVAL DA CIDADE – POR DO SOL NO HUMAITÁ

DATA: Domingo (26), das 16h às 19h

LOCAL: Ponta de Humaitá

O festival irá acontecer na Ponta do Humaitá interditando totalmente a Rua Monte Serrat, das 16h às 19h.