Transparência Internacional rebate críticas do governo Lula

ONG faz referência à fala de Barroso de que as instituições funcionam “na plena normalidade” e diz que “a grande questão é para quem estão funcionando”

Segundo apurou o Poder360, nos bastidores, o entorno de Lula minimizou o peso da divulgação do ranking de corrupção por achar que a Transparência Internacional não tem credibilidade; na imagem, Lula (dir.) e Barroso (esq.) durante cerimônia de abertura do Ano Judiciário Sérgio Lima/Poder360 – 1º.fev.2024

PODER360 1.fev.2024 (quinta-feira) – 23h25



A Transparência Internacional rebateu nesta 5ª feira (1º.fev.2024) as críticas de integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ranking de corrupção produzido pela ONG. O post faz menção indireta ao discurso do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Roberto Barroso, durante a abertura do Ano Judiciário. O magistrado disse que as instituições funcionam “na mais plena normalidade”.

O levantamento da ONG mostra que o Brasil perdeu 2 pontos no IPC (Índice de Percepção da Corrupção) de 2023 e caiu 10 posições no ranking global. O país registrou 36 pontos no levantamento e ficou na 104ª posição entre os 180 listados. Foi publicado na 3ª (30.jan.). Eis a íntegra do relatório (PDF – 2 MB).

Em seu perfil no X (ex-Twitter), a Transparência Internacional afirmou que as instituições “estão funcionando como sempre funcionaram”, mas “a grande questão é para quem estão funcionando. Para quem sempre funcionaram”.

“A corrupção não é uma disfunção do Estado brasileiro, ela é perfeitamente funcional para os propósitos a que ele serve: concentrar riquezas e direitos”, escreveu.

Eis o que publicou a Transparência Internacional:

GOVERNO LULA CRITICA… Na 3ª feira (30.jan), quando foi divulgado o levantamento, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que a Transparência Internacional tem “longa trajetória de desinformação” e que o relatório sobre o governo Lula “passou dos limites”.

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, compartilhou publicação do ministro da CGU (Controladoria Geral da União), Vinicius Carvalho, que coloca em dúvida a metodologia do ranking.

O IPC avalia a percepção de especialistas e empresários sobre a integridade do setor público em 180 países. São atribuídas notas em uma escala de 0 a 100. Quanto maior a nota, melhor é a percepção de integridade. É uma compilação de opiniões. Para um levantamento com algum grau de confiabilidade, seria necessário fazer uma avaliação rigorosa sobre os resultados das investigações sobre corrupção em cada país, e sobre o empenho e a independência de quem investiga. Leia mais sobre a metodologia no final desta reportagem.

Segundo apurou o Poder360, nos bastidores, o entorno de Lula minimizou o peso da divulgação. A ideia no Palácio é que a ONG não tem credibilidade e teria ligação até com o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e com a operação Lava Jato.

… MAS JÁ ELOGIOU Apesar das recentes críticas ao ranking de corrupção elaborado pela Transparência Internacional, petistas, o Planalto e a CGU já usaram o mesmo estudo para criticar os governos de Michel Temer (MDB) e, mais recentemente, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Poder360 lista abaixo os comentários positivos de governistas no passado:

Paulo Pimenta, ministro da Secom:

16.jun.2017 – disse que Temer na Presidência é “revés” para combate à corrupção;

1º.set.2020 – usou a ONG para criticar transparência de Bolsonaro;

11.out.2022 – afirmou que o Brasil é rebaixado no ranking de corrupção “com Bolsonaro”.

PT nacional:

14.out.2020 – perfil oficial da sigla disse que, com Bolsonaro, a Transparência Internacional vê “progressivo desmanche institucional anticorrupção”.

Erika Kokay (PT-DF), deputada federal:

31.jan.2023 – citou o documento da ONG para dizer que Bolsonaro acabou com o aparato anticorrupção.

Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais:

29.jan.2019 – divulgou estudo da ONG em que o Brasil caiu 17 posições no ranking de corrupção.

RANKING DE CORRUPÇÃO A Dinamarca liderou o ranking de 2023, com 90 pontos. É seguida pela Finlândia (87 pontos) e pela Nova Zelândia (85 pontos). No fim da lista estão a Somália (11 pontos), Venezuela (13 pontos), Síria (13 pontos) e o Sudão do Sul (13 pontos).

Leia o ranking do IPC:

Os 36 pontos alcançados no levantamento de 2023 colocam o Brasil abaixo da média global (43 pontos), da média regional para as Américas (43 pontos), da média do Brics tradicional –grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul– (40 pontos) e ainda mais longe da média dos países do G20 (53 pontos) e da OCDE (66 pontos).

Leia a evolução do IPC do Brasil desde 2012:

METODOLOGIA O IPC considera 180 nações e territórios. O cálculo é feito com 13 bases de dados de instituições internacionais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional), que avaliam a percepção de corrupção nos 2 anos anteriores ao levantamento.

A escala vai de 0 a 100 –em que zero significa que o país é “altamente corrupto” e 100, “muito íntegro”. As notas são atribuídas a partir de relatórios (o do Banco Mundial, por exemplo) que indicam “percepções do setor privado e de especialistas acerca do nível de corrupção no setor público”. Valores abaixo de 50 indicam “níveis graves de corrupção”.

A percepção de corrupção aumenta ou diminui, por exemplo, se a imprensa é livre e publica tudo o que vê a respeito de malfeitos no país. Mas isso impede que países muito subdesenvolvidos fiquem no ranking com uma posição melhor do que o Brasil.

A ONG internacional não tem relação com a organização Transparência Brasil.