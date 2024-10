Transplantes com HIV: laboratório no RJ foi contratado sem licitação

O laboratório PCS Lab Saleme, interditado após o caso de seis pacientes que fizeram transplante de órgãos e foram contaminados com HIV, foi contratado pelo governo do Rio de Janeiro em um processo emergencial e sem licitação. Além disso, dois sócios do laboratório são parentes do deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), ex-secretário de Saúde do Rio.

A empresa de saúde, que fica em Nova Iguaçu (RJ), foi contratada em dezembro do ano passado pela Fundação Saúde, órgão ligado à Secretaria de Saúde do Rio. O contrato é de R$ 3,9 milhões pelo período de 180 dias.

Dois sócios do PCS Lab, Walter Vieira e Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, são tio e primo respectivamente do deputado Doutor Luizinho.

Na época da contratação, a pasta justificou a falta de licitação por conta do risco de descontinuidade do serviço de exames de análise e de anatomia patológica no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz.

Situação gravíssima

Procurado pelo Metrópoles, o deputado garantiu que não participou da contratação de qualquer laboratório, quando foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro.

“Situação gravíssima, lamentável e os culpados devem ser punidos exemplarmente”, escreveu o deputado por mensagem. Ele não era secretário no momento da contratação do laboratório dos parentes.

O PCS Lab diz em seu site oficial que é uma empresa de mais de 50 anos que atende a baixada fluminense com exames a preço popular.

Reportagem da Band revelou nesta sexta-feira (11/10) que seis pacientes foram infectados por HIV após receberem órgãos contaminados. Os exames sorológicos eram de responsabilidade da PCS Lab. O Metrópoles confirmou as informações da reportagem.

Inadmissível e inédito

Em nota, a Secretaria de Saúde do Rio chamou o caso de inadmissível e declarou que é uma situação “sem precedentes”. O laboratório teve os serviços suspensos e foi interditado cautelarmente. O Ministério da Saúde vai realizar uma auditoria.

“Uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e, imediatamente, foram tomadas medidas para garantir a segurança dos transplantados”, escreveu a pasta.

A secretaria ainda afirmou que está realizando um rastreio com a reavaliação de todas as amostras de sangue armazenadas dos doadores. Além disso, uma sindicância foi instaurada para identificar e punir os responsáveis.

O Metrópoles entrou em contato com o PCS Lab por e-mail e com o dono do laboratório, Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, por telefone, mas não houve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.

Veja a nota completa do deputado Doutor Luizinho:

“Conheço o Laboratório Saleme há mais de 30 anos , dirigido pelo Dr Montano e posteriormente por seu Filho Dr Valter Viera ( casado com a irmã da minha mãe Ana Paula ) e suas irmãs . Lamento veementemente o ocorrido , desejando ao fim das investigações punição exemplar para os responsáveis por esses gravíssimos casos de contaminação.

Enquanto Secretário de Estado de Saúde , mantive a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior e jamais participei da contratação deste ou de qualquer outro Laboratório.

É muito triste como um dos maiores defensores do Transplantes no País , cuja minha vida pública está marcada pela ampliação do número de transplantes no Estado , ver casos graves como esse !

Espero punição aos responsáveis , independente de quem for”