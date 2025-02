Transporte escolar seguro: Prado avança com novo ônibus entregue a Gilvan

O município de Prado acaba de receber um novo ônibus escolar, entregue em uma solenidade na capital baiana pelo Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito Gilvan Produções, o vice-prefeito Carlão, a secretária estadual de educação Rowena e os deputados Valmir Assunção e Ângelo Coronel Filho.

A nova aquisição faz parte de um esforço do Governo do Estado para reforçar a infraestrutura educacional, garantindo um transporte seguro e confortável para os alunos da rede municipal. Para a secretária Rowena, a entrega dos veículos é um avanço significativo. “É um investimento que reflete o compromisso do Governo do Estado com a qualidade do ensino e a segurança dos nossos alunos durante o trajeto para as escolas”, afirmou.

Já o prefeito Gilvan Produções destacou a importância da parceria com o governo estadual e os parlamentares, ressaltando que ações como essa são fundamentais para o desenvolvimento educacional do município. “Esse ônibus é mais uma conquista que beneficia diretamente nossos estudantes e suas famílias, proporcionando dignidade e acesso à educação”, declarou.

Apesar do reforço no transporte escolar, especialistas alertam que a entrega de veículos, por si só, não resolve os problemas estruturais da educação pública. A falta de professores, a precariedade de algumas escolas e a evasão escolar ainda são desafios urgentes que demandam políticas mais abrangentes.