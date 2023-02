Travessia: após romper com Brisa, saiba com quem Oto engatará romance

Brisa e Oto se desentenderam e resolveram colocar um fim no namoro após o hacker não aceitar uma proposta feita pela mocinha de Travessia 03/02/2023 8:53, atualizado 03/02/2023 8:53

Globo/Reprodução

Oto (Romulo Estrela) decidiu romper com Brisa (Lucy Alves) em Travessia ao não aceitar o pedido da amada na trama escrita por Gloria Perez. É que a mocinha recebeu uma proposta de Guerra (Humberto Martins) e decidiu aceitar.

O empresário pediu que Brisa convencesse Oto a depor contra Moretti (Rodrigo Lombardi), contando a verdade, que ele hackeou a licitação dos casarões do Maranhão, a mando do vilão de Travessia.

