Travesti é morta com tiro no rosto em Barreiras

Uma travesti foi morta no domingo (8), em Barreiras, no oeste baiano, com um tiro no rosto.

O crime aconteceu no bairro de Santa Luzia. A vítima foi identificada somente como Rayca. O atirador fugiu de moto depois do disparo. A suspeita é que o crime pode ter ligação com tráfico de drogas.

Outros dois homicídios foram registrados no mesmo dia na cidade. Jonildo José Brandão da Silva, 30 anos, foi achado morto com um ferimento na cabeça no bairro Sombra da Tarde. A suspeita é que ele tenha sido agredido com uma pedrada.

O terceiro caso aconteceu no Centro Histórico da cidade. O corpo de um homem foi achado às margens do Rio Grande, perto da ponte. Nâo há mais detalhes sobre o crime.

Os três casos são investigados pela delegacia de Barreiras.