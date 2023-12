Travesti que usou nome de Yasmin Brunet fez vítimas em outros estados

A travesti presa em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, por usar o nome de Yasmin Brunet para aplicar golpes tem uma longa lista de vítimas, em diversos estados brasileiros, há pelo menos uns seis anos.

Internautas criaram o perfil Dionatan Hobs (Golpes) para denunciar os crimes supostamente praticados pela moça, que se identifica como empresária e afirmava ser assessora da modelo para fechar contratos de publicidade em seu nome.

Nos stories, o perfil compartilhou diversas queixas contra a travesti, entre eles investigação de estelionato em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás e São Paulo.

“A vítima conheceu Dionatan Hobs no ano de janeiro de 2020. Por conseguinte, entrou em contato com o suposto empresário, perguntando como funcionava sua assessoria com modelos. Dionatan informou que, de início, ele cobrava R$ mil (…), e a transformaria em uma modelo de alto padrão. Posteriormente, a vítima pagou os R$ 1 mil. Quando percebeu o golpe, passou a expor os fatos nas redes sociais”, descreve uma das postagens.

Em seguida, a conta denunciadora relatou que a travesti chegou a ser detida em Dubai e deportada, por conta de suas roupas femininas: “Resumindo: o band*do estava gastando o dinheiro dos golpes em Dubai e foi detido e deportado por conta das suas vestimentas. Ao retornar ao Brasil, já havia mandado de prisão”.

Em outros stories, o perfil revelou áudios e vídeos da travesti relatando os momentos que passou em Dubai.

Travesti presa por usar nome de Yasmin Brunet

Travesti usa nome de Yasmin Brunet para aplicar golpes e vai presa PM/Divulgação

Print denuncia Yasmin Brunet

Travesti usa nome de Yasmin Brunet para aplicar golpes e vai presa Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet

Travesti usa nome de Yasmin Brunet para aplicar golpes e vai presa Instagram/Reprodução

Yasmin-Brunet-show-Luan-Santana

Yasmin Brunet Eduardo Martins / Agnews

Yasmin-Brunet-Val

Yasmin Brunet Reprodução/Instagram

*****Foto-Yasmin-Brunet (11)

Yasmin, que afirma ser defensora dos animais, é vegetariana e, desde a separação, segue solteira, mas não sozinha Reprodução/Instagram

******Foto-Yasmin-Brunet (8)

Desde então, fez vários trabalhos e participou de uma série de desfiles importantes, tais como: São Paulo Fashion Week, Versace e Patachou, por exemplo, além de posar para diversos catálogos de marcas famosas e muitas outras ações promocionais Leo Franco / Agnews

******Foto-Yasmin-Brunet (7)

Yasmim começou a carreira como modelo ainda novinha. Aos 13 anos foi apresentada ao mundo das passarelas pela mãe, também modelo, que a assessorava Reprodução/Instagram

******Foto-Yasmin-Brunet (6)

De família de classe alta, a modelo estudou em escolas de elite no Rio de Janeiro na infância. Apesar disso, afirma ter sofrido bullying por ser muito alta e magra. Por esse motivo, segundo ela, se vestia de preto na adolescência e se apresentava como gótica Reprodução/Instagram

******Foto-Yasmin-Brunet (5)

Filha da ex-modelo e atriz Luíza Brunet com o empresário argentino Armando Fernandez, Yasmin Brunet tem nacionalidade brasileira e argentina, assim como o irmão mais novo, Antônio Botelho Fernandez Divulgação

*******Foto-Yasmin-Brunet (4)

Aos 16 anos, Yasmim foi emancipada pelos pais e se mudou para Nova York, a fim de conseguir mais oportunidades na área da moda. Lá, terminou o ensino médio e, em seguida, cursou cinema, na Universidade de Nova York, e fez cursos profissionalizantes de teatro, formando-se como atriz Reprodução/Instagram

******Foto-Yasmin-Brunet (2)

Em 2015, estreou como atriz em Verdades Secretas. No drama, a modelo interpretou Stephanie, uma das agenciadas da Fanny Models que integra o book rosa, catálogo que oferece modelos como acompanhantes Reprodução

Prisão e uso do nome de Yasmin Brunet Uma travesti que se passava por assessora de Yasmin Brunet para aplicar golpes se deu mal, na quinta-feira (21/12). Dionatan Hobs foi presa, preventivamente, pela Polícia Civil em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

De acordo com as investigações, Dionatan Hobs, que se apresenta como empresária nas redes sociais, prometia campanhas publicitárias com a influenciadora e um dos golpes chegou a R$ 350 mil.

O delegado Ícaro Malveira conversou com o G1 e revelou que a travesti induzia a vítima a realizar diversas transferências bancárias com a promessa de que Yasmin Brunet iria fazer campanhas publicitárias para ela.

E não ficou por aí, Dionatan Hobs também teria ameaçado divulgar conteúdos íntimos da vítima, já que ficou com as senhas das redes sociais dela: “A vítima também alegou que enviou uns vídeos íntimos à suspeita, pois teria sido induzida nesse sentido”.

Segundo a corporação, a Justiça autorizou o bloqueio das contas da investigada e da mãe dela. No Instagram, o perfil da travesti é fechado, mas há outras contas abertas para denunciar os golpes dela.

Após a prisão, Dionatan Hobs foi levada para o Complexo Prisional do Vale do Itajaí, em Itajaí, na mesma região. Ao G1 SC, a defesa de Dionatan Hobs disse que o processo corre em sigilo e não há nada a declarar no momento. Já a verdadeira assessoria da modelo e influenciadora disse que foi informada pela polícia da prisão, mas também optou por não se manifestar.

Yasmin já havia denunciado o caso na web No fim do mês passado, Yasmin Brunet já tinha contando nas redes sociais sobre a falsa assessora que estava aplicando golpe nas pessoas: “Vim aqui falar para vocês, rapidinho, sobre uma coisa bizarra que aconteceu esses dias comigo. Uma mulher, acho que se chama Lady Di, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome, mas ela está fingindo que é minha assessora, fechou uns trabalhos para mim e deu um golpe em um cara do Sul”, começou ela.

Em seguida, a modelo deu mais detalhes: “Ela tirou dele um carro, um carro tipo sinistro, e quase meio milhão [de reais]. Ela ‘me vendeu’ para algum trabalho, alguma presença no Sul, e como pagamento tinha um valor e esse carro. Vocês têm noção disso? E o cara ainda deixou a mulher se hospedar na casa dele porque ele acreditou! Muito bizarro e perigoso!”.

Ela ainda expôs o número falso de telefone que a pessoa tinha criado para ela: “E detalhe que essa pessoa também criou um número falso pra mim. Tem um WhastApp meu circulando por aí que fala com as pessoas para fechar trabalho […]. Gente, é muita loucura junta!”, desabafou.

Golpe usando o nome do BBB O empresário Dionatan Hobs, que se diz agente de modelos e referência no mercado de luxo, está sendo acusado por mais de 100 pessoas de aplicar um golpe ao cobrar para indicar participantes para o Big Brother Brasil. As vítimas afirmam que ele pedia entre R$ 2 mil e R$ 50 mil aos aspirantes a BBB pela recomendação.

“Uma amiga foi para o Rio de Janeiro supostamente para ficar confinada para o Big Brother. Eu perguntei como ela tinha conseguido e ela me falou que um agente, que teria contatos dentro da Globo, a colocou no programa. Quando me falou quem era, conheci ele do Instagram, de ver ele andando com pessoas conhecidas”, conta Gabriela Lemos.

“Mas ele começou a enrolar minha amiga e falei que achava ser golpe. Mesmo assim, mandei mensagem perguntando como era para entrar no Big Brother, achando que ele falaria que conseguiria arranjar para o próximo ano. Mas ele falou que conseguiria se eu pagasse de R$ 5 mil a R$ 8 mil. No dia seguinte, coloquei na conta dele R$ 5 mil”.

“Ele tem um poder de persuasão tão bom que acreditei, mesmo depois de achar que era golpe. Depois que mandei o dinheiro, ele falou que estava tudo certo, que era para eu arrumar minhas coisas e que a equipe iria na minha casa conversar com a minha família e me buscar para me confinar”, diz Gabriela, que pretende registrar um boletim de ocorrência contra Hobs ainda nesta quinta-feira (21/1).

Em maio de 2020, Dionatan conseguiu plantar em alguns blogs notícias de que ele seria o produtor responsável por selecionar os participantes de um reality show em 2021. Em suas redes sociais, ele afirma ter escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Balneário Camboriú e Recife. Mas a coluna não conseguiu localizar nenhum deles.

Acusações de chantagem Segundo Gabriela, Dionatan reunia informações e fotos para chantagear as vítimas enquanto aplicava o golpe do BBB. “Ele me mandou um questionário para preencher e uma das perguntas era ‘qual é o seu maior segredo?’. Eu não respondi, mas muita gente respondeu, e ele usa isso para ameaçar. Ele também pedia fotos sensuais”.

Na véspera do anúncio dos participantes oficiais do BBB, Dionatan pediu mais dinheiro. “Ele me falou que não iria conseguir me colocar porque já estava muito em cima, mas que se eu depositasse mais R$ 3 mil, ele conseguiria. A coluna recebeu um áudio de Dionatan dizendo: “Caso não dê, a gente tenta uma minissérie. O salário é de R$ 3 mil”.

“E aí, entrou todo mundo no Big Brother e até o último minuto ele estava lá. Me mandava a localização dos Estúdios Globo, foto dele lá dentro. Ele fazia a gente acreditar que aquilo realmente era verdade. Acreditei na veracidade dele porque eu já vi ele com famosos, já vi ele na loja da Louis Vuitton”, afirma Gabriela.

Dionatan desativou o seu perfil oficial, no qual tinha mais de 100 mil seguidores, mas ainda mantém um perfil pessoal fechado. O site indicado como de seu escritório em sua página no Facebook não existe. A coluna tentou contato com ele, que não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens. O espaço segue aberto.

Nesta quarta-feira (20/1), vítimas de Dionatan criaram o perfil no Instagram @vigaristahobs, que reuniu mais de cem pessoas se dizendo vítimas de estelionato. As histórias são muito semelhantes à contada por Gabriela, afirmando que Dionatan cobraria entre R$ 2 mil e R$ 50 mil pela indicação para o BBB21.

Além do golpe do BBB, Dionatan também está sendo acusado de outras fraudes, como vender iPhones e não entregar ao comprador, se passar por outra pessoa nas redes sociais, pedir permutas em lojas de roupas e bolsas em troca de divulgação, receber os produtos e sumir.