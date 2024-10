TRE-BA indefere candidatura de José Bonifácio e cidade pode passar por nova eleição; entenda

No parecer final, o desembargador identificou irregularidades nas contas das gestões de Bonifácio de 2014 e 2016, apontando desvios, sobrepreço e superfaturamento. Com base nesses problemas , o tribunal decidiu pelo indeferimento do registro e determinou a realização de novas eleições.

“Um exemplar perfeito para a inelegibilidade do Recorrente, haja vista a sua manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico. (…) Ele mesmo criou seu campo minado”, afirma o advogado.

Apesar da inelegibilidade, 55,06% da população de Ruy Barbosa votou em Bonifácio para prefeito no último dia 6, formando maioria absoluta entre os postulantes. No entanto, o emedebista concorreu sub judice e precisará de revisão da decisão do TRE-BA no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) caso queira tomar posse no próximo dia 1º de janeiro.