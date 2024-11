TRE-BA levará serviços eleitorais ao bairro de Cajazeiras IV no próximo sábado

O atendimento será realizado neste sábado (23), das 8h às 16h, no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, no bairro Cajazeiras IV.

Durante a ação, qualquer pessoa residente em Salvador poderá acessar serviços como alistamento eleitoral (1ª via do título de eleitor), revisão de dados pessoais ou local de votação, transferência de cidade de votação, regularização do título eleitoral e emissão de certidões eleitorais, como a de Quitação, de Crimes Eleitorais, circunstanciada, entre outras.

Para ser atendido, a eleitora ou o eleitor deve apresentar um documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência recente, emitido nos últimos três meses. Caso esteja solicitando a primeira via do título de eleitor (alistamento eleitoral), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não será aceita como único documento, sendo exigida documentação complementar. Além disso, homens que completam 19 anos no ano do alistamento eleitoral devem apresentar o certificado de quitação militar.